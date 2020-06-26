В МВС назвали основну версію вибуху будинку у Києві

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Правоохоронці розслідують порушення вимог пожежної безпеки через вибух 21 червня у будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві, інформує Громадське, передає NNS.

Про це в ефірі «Право на владу» на «1+1» розповів заступник генпрокурорки Олексій Симоненко та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Так, поліція відкрила кримінальну справу за ст. 270 Кримінального кодексу — порушення вимог пожежної безпеки.

«Під час розслідування основною версією є вибух побутового газу. Перевіряються і інші версії, проте призначено ряд складних комплексних експертиз, і за результатами висновків експертів буде остаточно вирішено», — пояснив Симоненко.

За його словами, у «Київгазу» вилучили всі документи стосовно службових обовʼязків людей, які відповідали за безпеку і за обслуговування саме цього будинку.

Геращенко зазначив, що до вибуху у будинку перевіряли лічильники.

«Лічильники знімалися, замінялися на спеціальні трубочки, і були повідомлення свідків про запах газу», — сказав заступник Авакова.

Нагадаємо, 21 червня у Дарницькому районі столиці стався вибух у десятиповерховому житловому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. П'ятеро людей загинули та ще п'ятеро отримали травми.

Правоохоронці розглядають дві робочі версії: вибух газу або ж вибуховий пристрій. Але основною версією називають вибух газу.

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Фото: EPA/UPG