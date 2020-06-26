В МВС назвали основну версію вибуху будинку у Києві

- 26 черв. 2020
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Правоохоронці розслідують порушення вимог пожежної безпеки через вибух 21 червня у будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві, інформує Громадське, передає NNS.
Про це в ефірі «Право на владу» на «1+1» розповів заступник генпрокурорки Олексій Симоненко та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Так, поліція відкрила кримінальну справу за ст. 270 Кримінального кодексу — порушення вимог пожежної безпеки.
«Під час розслідування основною версією є вибух побутового газу. Перевіряються і інші версії, проте призначено ряд складних комплексних експертиз, і за результатами висновків експертів буде остаточно вирішено», — пояснив Симоненко.
За його словами, у «Київгазу» вилучили всі документи стосовно службових обовʼязків людей, які відповідали за безпеку і за обслуговування саме цього будинку.
Геращенко зазначив, що до вибуху у будинку перевіряли лічильники.
«Лічильники знімалися, замінялися на спеціальні трубочки, і були повідомлення свідків про запах газу», — сказав заступник Авакова.
Нагадаємо, 21 червня у Дарницькому районі столиці стався вибух у десятиповерховому житловому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. П'ятеро людей загинули та ще п'ятеро отримали травми.
Правоохоронці розглядають дві робочі версії: вибух газу або ж вибуховий пристрій. Але основною версією називають вибух газу.
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Фото: EPA/UPG
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