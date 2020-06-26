Зґвалтування в Кагарлику: потерпіла не може звернутися до лікарні через відсутність документів, які відібрав поліцейський

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Підозрюваний у зґвалтуванні та побитті поліцейський із Кагарлика Микола Кузів відібрав у потерпілої паспорт та ідентифікаційний код. Документи жінці так і не повернули, і не відновили, пише Громадське, передає NNS.

Про це потерпіла Неля Погребицька розповіла в інтерв'ю «Українській правді».

«Курточку через вікно мою викинув, а паспорт так і не отдав. Де він міг дітись — не знаю», — сказала Погребицька.

Вона додала, що наразі у неї немає ні паспорта, ні кода, через що жінка не може потрапити до лікарні.

Також Погребицька розповіла, що їй досі не провели медичний огляд. Спочатку лікарі відмовились, бо «не хотіли мати проблем із поліцією», а потім — через відсутність паспорту.

«А ще ж лікарі не хотіли дивитись в Кагарлику мене. І в Обухові не хотіли. Кажу, в мене тут живіт ріже, болить, то вони тільки так, потрогали і все. Сказали, що не хочуть мати проблем із поліцією», — розповіла жінка.

«Я не ходила (на огляд — ред.) ще, так і не ходила, тут не хочуть робити, бо немає ні документів, нічого», — каже вон.

За словами Погребицької, зараз вона живе «переляканою, жахаюсь людей». Також жінці встановили тривожну кнопку.

«Можна викликати, якщо є загроза — має приїхати поліція з Обухова», — розповіла жінка.

Крім того, Погребицька розповіла, що в Кагарлику ще є постраждалі дівчата від дій поліцейських, які готові підтримати у суді.

«В Кагарлику були дівчата. Теж казали, як буде суд, поїдемо, розкажемо, як він теж (Микола Кузів — ред.) знущався з них, з кагарлицьких», — зазначила потерпіла.

Нагадаємо, вранці 25 травня стало відомо, що внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції за підозрою у зґвалтуванні жінки.

Згодом ДБР повідомило про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції в Київській області за фактом зґвалтування й побиття. Їм загрожує від 7 до 12 років в'язниці.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив підозрюваних поліцейських, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу і розформував підрозділ. У Кагарлику також проведуть переатестацію всього особового складу поліції.

Обох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

22 червня прокуратура змінила підозри двом поліцейським, яких звинувачують у зґвалтуванні жінки в Кагарлику. Зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб та катуванні за попередньою змовою групою осіб.

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