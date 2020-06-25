Росія планує застосувати армію для створення сухопутного коридору до Криму - розвідка

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Військова розвідка «має певну інформацію щодо і навчань, які проводяться за таким же сценарієм, і інших дій». Росія відпрацьовує план щодо застосування Збройних сил для створення сухопутного коридору в анексований Крим.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю «Укрінформу».

«Насамперед варто зауважити, що це - не ідея, а план. Очевидно, що стратегічний план застосування ЗС РФ для створення цього сухопутного коридору і позбавлення України виходу до Чорного моря і світового океану - в які планують документах Росії залишається »,

- сказав представник ГУР.

За словами Скібіцького, військова розвідка «має певну інформацію щодо і навчань, які проводяться за таким же сценарієм, і інших дій».

«Тому такі плани існують. Але їхня реалізація вже буде залежати від багатьох факторів »,

- підкреслив він.

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