Росія планує застосувати армію для створення сухопутного коридору до Криму - розвідка

- 25 черв. 2020
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Військова розвідка «має певну інформацію щодо і навчань, які проводяться за таким же сценарієм, і інших дій». Росія відпрацьовує план щодо застосування Збройних сил для створення сухопутного коридору в анексований Крим.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю «Укрінформу».
«Насамперед варто зауважити, що це - не ідея, а план. Очевидно, що стратегічний план застосування ЗС РФ для створення цього сухопутного коридору і позбавлення України виходу до Чорного моря і світового океану - в які планують документах Росії залишається »,
- сказав представник ГУР.
За словами Скібіцького, військова розвідка «має певну інформацію щодо і навчань, які проводяться за таким же сценарієм, і інших дій».
«Тому такі плани існують. Але їхня реалізація вже буде залежати від багатьох факторів »,
- підкреслив він.
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