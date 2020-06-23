Унаслідок масштабного паводку на заході України загинуло троє людей, є ризик нових затоплень (фото)

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У Чернівецьку та Івано-Франківську області України знову прийшла велика вода: через негоду річки виходять з берегів, руйнуючи місцеву інфраструктуру та затоплюючи населені пункти, пише НВ, передає NNS.

Ситуацію ускладнює те, що найближчими днями в регіоні знову прогнозують сильні зливи та нову хвилю паводку. На Буковині та Прикарпатті оголошено другий, помаранчевий рівень небезпеки.

Вже відомо принаймні про трьох жертв паводку в Івано-Франківській області.

Що з погодою на заході України

У понеділок, 22 червня, Гідрометцентр оголошував в країні штормове попередження: майже на всій території України пройшли дощі та шквали, особливо сильні - у західних областях. Опади на заході України спостерігалися протягом попередніх днів.

Особливо постраждали від злив Івано-Франківська та Чернівецька області. Вже надвечір 22 червня в МВС повідомили, що рівень води в гірських річках піднявся до 2 м. З’явилася інформація про перші руйнування та необхідність евакуювати людей.

Сьогодні й завтра, 23−24 червня, погодні умови в цих областях будуть лише погіршуватися. У вівторок ДСНС оприлюднила попередження про те, що «значні та сильні» дощі поновляться, а на регіон чекає «наступна хвиля дощового паводку».

Рятувальники прогнозують масштабні наслідки великої води для регіону:

в гірській частині басейну річки Прут та в басейні річки Сірет рівень води підніметься на 1−2 м, на окремих ділянках (у місцях звуження русла) — до 2,5 м;

загроза сходу селевих потоків сформується в місцях випадіння сильних опадів у гірських районах, можливо також формування значного місцевого та схилового стоку;

можливий вихід води на заплаву та затоплення сільськогосподарських угідь Сторожинецького, Путильського, Вижницького та Глибоцького районів (Чернівецька область);

підніметься рівень води не тільки в річках Карпатського регіону (басейни річок Уж, Латориця, Тиса, Прут, Сірет, Дністер), на річці Вишня (Басейн Сяну), але й у притоках Дністра в Тернопільській та Хмельницькій областях (продовжаться підйоми рівнів води на 0,5−1,5 м, а на окремих ділянках річок Прута і Дністра — до 2−2,5 м над поточними відмітками);

імовірна нова хвиля затоплення господарських об'єктів, розташованих поблизу річок, а також автодоріг місцевого значення; в Чернівецькій області - ризик затоплення об'єктів прикордонної служби.

Крім того, на 23 червня Гідрометцентр оприлюднив нове попередження про «помаранчевий» рівень небезпеки для трьох західних областей — Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької, де очікуються зливи, грози, шквали і град.

Перші наслідки паводку: що відбувається в регіоні

Ввечері у понеділок, 22 червня, став очевидним масштаб першого удару стихії, яка накрила західні області України.

Станом на ранок 23 червня в Івано-Франківській області, за даними ДСНС, паводок охопив 12 адміністративних районів (Верховинський, Тлумацький, Снятинський, Коломийський, Тисменицький, Долинський, Калуський, Богородчанський, Галицький, Рожнятівський, Косівський райони та власне Івано-Франківськ).

У 38 населених пунктах області було підтоплено 43 житлових будинки, 92 домогосподарства, понад 20 присадибних ділянок та понад 5 га сільгоспугідь.

Рятувальникам довелося евакуювати людей з найбільш постраждалих районів, відкачувати воду з десятків житлових будинків, розчищати дороги від зсувів та повалених дерев, визволяти застрягли автомобілі.

До Верховинського району Івано-Франківської області, який негода частково відрізала від транспортного сполучення, базові продукти людям доставили гелікоптером.

Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА повідомило про масштабні розмиви автомобільних доріг регіону, особливо в селах Косівського району.

В області зруйновано щонайменше три автомобільні мости та один пішохідний, а в селі Микуличин паводок пошкодив дамбу на приватному ставку, що загрожує підтопленням житлових будинків поблизу.

У селі Верхній Ясенів підтопило школу.

На одній з гірських доріг Верховинського району стався зсув — ДСНС довелося розчищати дорогу за допомогою спецтехніки.

Важка ситуація склалася в селі Богородчани, де через аварійне відключення лінії електропередач було знеструмлені очисні споруди, тоді як величезні маси води зійшли з навколишніх полів і пагорбів.

Так поліції і рятувальникам доводилося евакуювати з затоплених будинків місцевих жителів в інших районах Прикарпаття.

Вулиці Івано-Франківська затопило — з берегів вийшла річка Бистриця Солотвинська.

Крім того, окремі вулиці обласного центру пішли під воду через проблеми зі зливостоками та системою каналізації.

ТСН повідомляє про три жертви стихії на Прикарпатті. У селі Дземброня літня жінка потонула в бурхливому гірському потоці, а в селі Яблуниця в річку впав автомобіль.

«Вочевидь, водій не знав, що місцева річка розлилася та розмила шматок дороги. Водій і пасажирка загинули», — йдеться в сюжеті.

У Чернівецькій області піднявся рівень води в річках Прут, Черемош, Сірет та Брусниця. Було розмито автодороги та підтоплено мости в семи населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів.

ДСНС попереджає про загрозу підтоплення промислової частині міста Вижниця, де води річки Черемош частково зруйнували дамбу № 21-А.

Крім того, поблизу села Розтоки Путильського району підмило автодорогу Чернівці - Верховина (на ділянці близько 50 метрів). А в селі Бисков Путильського району було підтоплено кілька житлових будинків. Рятувальники відкачали воду і зміцнили берег.

На річці Черемош, поблизу села Банилів Вижницького району, було пошкоджено 70 метрів дамби. Виникла загроза її прориву, затоплення житлових будинків та сільськогосподарських угідь.

Щоб уникнути цього, пожежники, місцеві жителі, фахівці ДСНС і інших служб провели берегоукріплювальні роботи — пошкоджену ділянку греблі зміцнили мішками зі щебенем та зв’язками лісоматеріалів.

Як реагує влада

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков увечері 22 червня провів робочу нараду, на якій відзвітував про зусилля МВС і ДСНС у боротьбі зі стихією.

За його словами, поліцейські та рятувальники організували об'їзні шляхи навколо аварійних ділянок розмитих доріг; доставку продкутів у заблоковані стихією райони, а також евакуюють місцевих жителів за необхідності.

«Ситуація змінюється щохвилини, поліцейські та рятувальники працюватимуть і вночі […]. Організуємо місця для ночівлі та харчування. Станом на зараз ситуація контролюється. Завтра зранку [23 червня] до регіону прибудуть додаткові сили поліції, рятувальників і гвардійців. Прошу зберігати спокій. МВС, Національна поліція та ДСНС інформуватимуть про ліквідацію наслідків негоди», — заявив Аваков ввечері 22 червня.

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