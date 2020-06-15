В Украине мошенники придумали, как заработать на коронавирусе

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Пандемия коронавируса дала толчок для новых мошеннических схем. Если в Киеве аферисты в разгар карантина продавали биодобавки «от коронавируса», в то в Закарпатье уже продают справки о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19, которые нужны для выезда за границу.

О фейковых справках в Facebook сообщил медицинский центр «Превенция», передает NNS ссылаясь на Голос Карпат. Медучреждение утверждает, что пользователь «Василий Микулець» торгует липовыми документами из их медицинского центра. Объявление об этом он разместил в Facebook в группе «Ужгородская Интернет-Барахолка».

Медики обратились в полицию.

Журналисты издания по телефону пообщались с человеком, которого медики подозревают в мошенничестве.

Мужчина подтвердил, что размещал объявления. По его словам, получить справку с результатами теста можно без личного посещения клиники для сдачи анализа крови. Услуга стоит 1500 гривен, которые предварительно надо перечислить на карту. Затем вероятный мошенник прислал сообщение с номером карты и указанием фамилии и имени получателя, и попросил сообщить ему, когда деньги будут перечислены.

Всю полученную в ходе разговора с «Василием Микульцем» информацию, журналисты передали в полицию Закарпатской области.

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