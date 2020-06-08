В МВС пояснили, чому раніше не перевіряли Держрезерв

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Радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол пояснив, чому раніше поліція не перевіряла Держрезерв на предмет розкрадання 150 тисяч тон зерна. Про це NNS повідомляє з посиланням agropolit.com.

Як стало відомо NNS , раніше поліція не мала підстав перевіряти, чи наявні у Держрезерві 150 тис. т зерна, про розкрадання яких заявило СБУ, бо внутрішні й державні аудити показували, що в системі все добре. Про це у коментарі Укрінформу заявив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол.

«Зараз розпочалася державна аудиторська перевірка підприємств Держрезерву. Як вона проходитиме, не знаю. Бо до сьогоднішнього дня під час внутрішніх і державних перевірок у цій системі результати показували, що там усе добре. І навіть якщо хтось звинувачує поліцію, що мовляв, поліція мала би контролювати цю ситуацію, то це не так. Як її контролювати, коли згідно з документами, має бути обґрунтування, основа і причина відкриття певних справ. А коли звіти аудиторських перевірок державного підприємства показують, що подібних підстав немає, то про яке розслідування могло йтися?»,

– каже Апостол.

Також радник міністра внутрішніх справ повідомив, що у найближчий вівторок він має зустрітися із слідчим.

«Особисто я на цьому не зупинюся. У міру своїх повноважень, з дозволу слідчого, я оприлюднюватиму для суспільства важливу інформацію, що стосується ситуації у Держрезерві і не тільки там»,

– додав він.

За словами Апостола, «слідство у цій справі має низку конкретних, кричущих фактів. Але на це все потрібен час – переміряти, переважити, перевірити кожну цифру. Було проведено лише частину аудиту, у п’яти областях. І такий результат... Цифри просто жахають. Але це сталося не сьогодні і не вчора. Це тривало роками».

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