На четвертий день спецслужби РФ підтвердили затримання українського військового на адмінмежі з Кримом

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Як повідомляла NNS, в районі півострова Чонгар 30 травня зник військовослужбовець одного із підрозділів Збройних Сил України. Сьогодні з'явилася інформація від ФСБ, що російські прикордонники у тимчасово окупованому Криму затримали військовослужбовця України. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Про це пише ТАСС, посилаючись на інформацію Центру громадських зв’язків ФСБ РФ.

Силовики вважають, що військовий ЗСУ нібито намагався незаконно перетнути кордон Росії.

“Прикордонним управлінням ФСБ Росії... за незаконне перетинання державного кордону... затриманий військовослужбовець Збройних сил України Добринський Є. В. 1992 року народження в стані алкогольного сп’яніння без документів, що засвідчують особу”, — повідомили в ФСБ.

Нагадаємо, 30 травня близько 5:00 в районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів ЗСУ.

Пізніше почалися оперативно-розшукові дії.

1 червня УНН повідомляли, що зниклий — військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський — після свого зникнення телефонував товаришеві по службі: