На Донбасі бойовики з дрона обстріляли українські позиції, є поранений

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З початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції, внаслідок чого один військовий отримав осколкове поранення. Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міноборони капітан Михайло Шаравара, передає УНН, інформує NNS.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Так, у період з 5:00 по 5:20, збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем обстріляли наших захисників неподалік Гнутового", - зазначив Шаравара.

За його словами, також поблизу цього ж населеного пункту, близько 10 години, противник використав БПЛА, щоб скинути заряд ВОГ-17.

"В результаті чого, 1 український воїн отримав осколкове поранення. Йому було надано необхідну медичну допомогу та доставлено до лікувального закладу. У відповідь - наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації", - додав він.

Нагадаємо, 31 травня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції.