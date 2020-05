У курятині, яку завезли з Польщі в Україну, виявили сальмонелу

Завантажте мобільний додаток сайту

У замороженій та охолодженій курятині, що експортується з Польщі, виявили сальмонелу. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, передає Діло, інформує NNS.

Так, 22 травня 2020 року виявили Salmonella Enterica ser. Enteritidis (presence 25/G) в заморожених продуктах птахівництва, що експортувалися з Польщі (slaughterhouse – Cedrob S.A., PL 14023901 WE, Ujazdówek, Ciechanów; cutting plant – Zaklady Miesne «Czaplicki» Sp. z o.o., PL 14134304 WE, Mlawa; producer – Zakład Przetwórstwa Drobiu s. c., Czerwiensk) до Болгарії (отримувач: Universal Foods Ltd, BG130411058, Sofia) та України (отримувач: ТОВ «ВІРТУС ТРЕЙД», вул. Святотроїцька, 73/1, кв. 215, м. Черкаси, 18000);

Також виявили 27 травня 2020 року Salmonella Enterica ser. Enteritidis (presence 25/G) в охолодженому м’ясі птиці з Польщі (виробництво: Zaklady Miesne «Czaplicki» Sp. z o.o., PL 14134304 WE, Mlawa;) до Словакії (зберігання: LIDL Slovenska republika v.o.s., Zaborsk; роздрібний продавець: LIDL Slovenska republika v.o.s. – premises, Liptovský Mikulás) та України (отримувач: ТОВ “УКРРИБА ЛТД”, вул. Городоцька, 355 Г, м. Львів, 79040)», — інформують у ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Мешканців краю, які виявили в обігу вищезгаданий товар, просять повідомляти про ці випадки за тел. (0352) 52-10-10) або безпосередньо в Головне управління Держпродспоживслужби в регіоні.