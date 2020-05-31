На кордоні з окупованим Кримом ймовірно викрали українського військового

Завантажте мобільний додаток сайту

В районі півострова Чонгар 30 травня зник військовослужбовець одного із підрозділів Збройних Сил України. За попередніми даними, його було викрадено. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

Як стало відомо NNS , військовий ніс службу на спостережному посту. Після зникнення бійця одразу розпочалися пошукові заходи, однак вони не дали результатів.

«Військовослужбовець на телефонні дзвінки не відповідає, місцезнаходження його не відоме. За попередньою інформацію, військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Неподалік спостережного посту були виявлені сліди боротьби з невідомими особами»,

- йдеться в повідомленні. Матеріали щодо пригоди оперативно передані до правоохоронних органів.