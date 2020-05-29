Печерський суд визнав незаконним силовий обшук музею ДБР: адвокат

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Печерський районний суд Києва 27 травня визнав незаконним силовий обшук Музею Івана Гончара співробітниками Державного бюро розслідувань. Про це NNS повідомляє з посиланням на 5-й канал, який, в свою чергу, посилається на адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву журналістам останній зробив під час брифінгу під стінами ДБР. Юрист процитував ухвалу суду і заявив, що вона була винесена 27 травня, але ДБР досі цю інформацію не оприлюднює. Головань наголосив, що рішення суду остаточне й оскарженню не підлягає.

"Незаконний обшук, який буд здійснений працівниками ДБР зі зламом дверей, з побиттям журналістів, з порушенням прав народних депутатів, з порушенням прав адвокатів, який відбувся 26 травня – якось про цей обшук ДБР мовчить. Адже обшук був вчинений без ухвали суду, відверто незаконно. Кодекс вимагає, що у тих виняткових випадках, коли слідчий здійснює обшук без судової ухвали, він повинен негайно звернутися до суду з клопотанням про надання такого дозволу на такий обшук і отримати цю ухвалу постфактум",

– пояснив адвокат.

Якщо ж суд відмовляє у задоволенні такого клопотання, то встановлюється факт незаконності обшуку і відповідно – уся інформація та докази, отримані під час обшуку, визнаються недопустимими.

"Я вже не кажу про те, що підтверджується факт протиправних дій такого слідчого, якого потрібно притягати до встановленої законом відповідальності. У ДБР весь час показують якісь відосики, роблять якісь брифінги. У них ціла пресслужба, але вони чомусь мовчать",

– додав Головань.

"Не дивлячись на те, що вже 27 травня було зрозуміло, що обшук незаконний, вони продовжують слідкувати за музеєм, за кошти платників податків… відбувається використання потужностей створеного для боротьби з беззаконням органу – виключно для того, щоб виправдовувати сказані на пресконференціях глави держави слова. Що сумно",

– резюмував юрист.

Нагадаємо, 26 травня ДБР штурмувало Музей Гончара. Силовики пробули в закладі майже 3 години, потім залишили музей, прихопивши митні декларації на картини з колекції Порошенків.