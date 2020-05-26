В Україні зловмисники розбещували дітей та розповсюджували порноконтент

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Кіберполіцейські викрили зловмисників, які розбещували дітей та розповсюджували порноконтент. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу департаменту кіберполіції Національної поліції.

«Під час профілактичної операції під умовною назвою «Павутина», спрямованої на протидію поширення в мережі Інтернет порнографічної продукції, у тому числі з участю дітей, кіберполіцейські разом зі слідчими провели 54 обшуки в різних областях України. За результатами викрито осіб, які виготовляли та розповсюджували протиправний контент», — повідомляють в поліції.

Зазначається, що фігуранти діяли у різних регіонах країни. До злочинної діяльності вони залучили 8 малолітніх дітей. Було вилучено близько 6 Тб протиправного контенту.

Зокрема на Волині кіберполіцейські задокументували протиправну діяльність чоловіка, 1992 року народження, який з 2017 року розбещував хлопчика, 2004 року народження. Свої дії зловмисник знімав на мобільний телефон. Створений контент розповсюджував на форумах в DarkNet. Наразі фігуранту оголошено про підозру за ознаками ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

У Вінницькій області викрито чоловіка, 1976 року народження, який вчиняв розпусні дії у відношенні власної малолітньої дитини та знімав усе на камеру. Далі порноконтент розповсюджував у загальному доступі мережі Інтернет.

Крім цього, у Дніпропетровській області викрито зловмисника, який переховувався від органів досудового розслідування у місті Харків. Чоловік підозрюється у виготовленні та розповсюдженні порноконтенту з малолітніми.

До злочинної діяльності він залучив двох жінок, які надавали власних дітей, 2006, 2008, 2009 та 2010 років народження для створення фото та відео сексуального характеру. Горе-матерів затримали ще у грудні минулого року. Організатору злочинної діяльності оголошено про підозру за ст. 152 (Зґвалтування) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 161 тисяча гривень.

На Чернігівщині викрито 28-річного мешканця м. Бахмач, який створював та розповсюджував на закритих форумах та вебресурсах зображення порнографічного характеру за участі своєї родички, 2014 року народження.

Також проведено відповідні заходи у Херсонській, Кіровоградській, Львівській, Закарпатській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській та Рівненській областях. За результатами викрито осіб, які займалися розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет.

«За місцями мешкання усіх зловмисників проведено обшуки спільно зі слідчими підрозділами Національної поліції України та співробітниками прокуратури. Вилучено носії інформації, на яких зберігаються файли з протиправним контентом - загальний об’єм пам’яті 5724 Гб, комп’ютерну техніку, оптичні диски, фотоальбоми, мобільні телефони та інші речові докази. Розслідуються кримінальні провадження», — йдеться в повідомленні кіберполіції.

Окрім цього, скеровано до суду обвинувальний акт відносно 19-річного мешканця міста Києва, якого підозрюють в адмініструванні каналу в месенджері. Фігурант розміщував порнографічні матеріали за участю дітей та зґвалтування малолітньої дівчини.

Загалом за результатами проведених заходів встановлено 8 потерпілих дітей віком від 7-ми до 14-ти років, які стали жертвами сексуальної експлуатації.