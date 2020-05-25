Звільнені з піратського полону українські моряки вже дома

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Звільнені з піратського полону 7 українських моряків - членів екіпажу контейнеровоза «MSC TALIA F» уже повернулися на Батьківщину. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна у Фейсбуці.

«Щойно на Батьківщину повернулися звільнені з піратського полону 7 громадян України, які входили до складу екіпажу судна «MSC TALIA F»», - написав дипломат. Він зазначив, що звільнення наших моряків є результатом злагодженої наполегливої роботи українських дипломатів та судновласника, який був активно задіяний у процесі перемовин з піратами.

Нагадаємо, семеро українців - членів екіпажу контейнеровоза «MSC TALIA F» були захоплені піратами 22 березня у Гвінейській затоці. Про їх звільнення піратами було повідомлено вчора, 24 травня.