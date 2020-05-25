На Дніпропетровщині поряд із зруйнованим мостом військові встановлять понтонну переправу (фото, відео)

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У Нікопольському районі Дніпропетровської області поряд із зруйнованим мостом через річку Чортомлик буде встановлено понтонну переправу. Про це NNS дізнався у прес-центрі Служби автомобільних доріг в області.

Наразі у прес-ценрі заявили, що з Одеської області на Дніпропетровщину вирушила військова автоколона ЗСУ з конструкціями для понтонної переправи. Вже 25 травня, планується монтаж понтонної переправи поряд з зруйнованим мостом.

За даними Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, 23 травня із залученням плавучого крану «Нікопольського річкового порту» закінчено роботи по вилученню близько 12 тонн труб з вантажівки, яка нависла над водою через руйнування мосту.

24 травня за участі водолазів, за допомогою плавучого крану, з води піднято залишки вантажу. Труби транспортовано з аварійної ділянки мосту. Після проведення підготовчих робіт, за допомогою тягача, з краю прірви вилучено кабіну ваговозу. Потім, поступово, з води піднято і причеп. Співробітники Служби автомобільних доріг продовжують проводити роботи з облаштування під'їздів до майбутньої понтонної переправи.

А поки ЗСУ, рятувальники та інші служби займаються ліквідацією події, модель з Дніпра, роздягається на мосту який впав поблизу Нікополя.

Нагадуємо, що ця дівчина вже роздягалася на іншому мосту. Модель з Дніпра Ганна Мінюкова пообіцяла і стримала слово роздягнутися для фотосесії на відремонтованому мосту на Дніпрі, якщо мер міста Борис Філатов виграє парі з президентом України Володимиром Зеленським і відкриє шляхопровід до Дня міста.

NNS нагадує, що у Нікопольському районі біля села Олексіївка обвалився міст через річку Чортомлик під час руху по ньому фури, завантаженої металевими трубами. Ніхто не постраждав. Попередньо, труби важили 20 тонн. На в’їзді на міст стояв попереджувальний знак для руху автомобілів – не більше 10 тонн. Міст, за планом, підлягав ремонту в 2020 році. За фактом обвалу мосту відкрито три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 367(службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.1 ст.291(порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.