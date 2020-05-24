Іран назвав винного в авіакатастрофі українського літака

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Стало відомо, кого Іран вважає винним у авіакатастрофі літака МАУ. Про це NNS повідомляє з посиланням на Слово і діло.

Згідно інформації, отриманої NNS , винним в авіакатастрофі літака Міжнародних авіаліній України Boeing-737 під Тегераном є оператор ракетної системи. Про це, в суботу, 23 травня, повідомив іранський депутат Махмуд Садекі, передає "Слово і Діло" посилаючись на "RadioFarda".

Депутат повідомляє, що дав запит в офіс міністра і отримав письмову відповідь від глави відомства. Так, за словами Садекі, виходячи з офіційного пояснення міністра, оператор ракетної системи "ймовірно, не спілкувався з командним центром, покладаючись на «нечітку інформацію» міністерства оборони", коли приймав рішення про запуск ракети.

Садекі повідомив, що направив запит міністру 23 квітня і отримав відповідь 22 травня.

Також депутат зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану роз'яснення причин відсутності координації в національній мережі протиповітряної оборони, що призвело до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі поблизу Тегерана.

Як відомо, в Ірані пропонують Україні підписати меморандум про взаєморозуміння, який зобов'язує сім'ї жертв рейсу відмовитися від свого права на подальший розгляд справи через суд.

Раніше Офіс генерального прокурора призначив комплексну комісійну криміналістичну експертизу у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані.

Нагадаємо, Іран через коронавірус призупинив розшифровку чорних скриньок літака МАУ.