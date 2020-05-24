- 24 трав. 2020
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В Киеве нашли застреленным народного депутата. Об этом NNS сообщает со ссылкой на пост заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
Согласно информации, полученной NNS , 23 мая в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом проишествия.
Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.
Валерий Давыденко был членом депутатской группы «Доверие». В ВР был избран как самовыдвиженец по 208-му округу в Черниговской области.
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