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В Киеве нашли застреленным народного депутата. Об этом NNS сообщает со ссылкой на пост заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Согласно информации, полученной NNS , 23 мая в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом проишествия.

Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.

Валерий Давыденко был членом депутатской группы «Доверие». В ВР был избран как самовыдвиженец по 208-му округу в Черниговской области.