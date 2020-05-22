В полиции опровергли информацию о связи массового убийства с вымогательством

- 22 трав. 2020
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В полиции Житомирской области опровергли информацию о связи трагедии у озера с вымогательством у арендатора водоема, к которому причастны местные правоохранители. Об этом в комментарии ТСН сообщила пресс-секретарь полиции региона Алла Ващенко.
Чиновница отрицает распространенную в СМИ информацию, что жертвы конфликта - все бывшие АТОшники - приехали мстить арендатору пруда за отказ платить взятки.
"АТОшники приехали отдыхать на пруд еще до того, как на взятке задержали начальника полиции одного из районов области, который за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно по 10 тыс. грн. Эти события совершенно не связаны, поскольку АТОшники приехали на пруд отдыхать в 5 утра 21 мая, а задержание начальника Попельнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковника Руслана Мшанецкого произошло позже", - пояснила Ващенко.
Как известно, перед трагедией на сайте полиции Житомирской области было сообщено о разоблачении на взятке начальника полиции одного из районов области, за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, он требовал у 58-летнего жителя Романовского района ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 тыс. грн".
По информации источника Dетектив-Info, речь шла именно о водоеме возле села Новоселица, где и произошла трагедия. Вымогателем оказался начальник Попельнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий, а заявителем, который пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко (он является владельцем местного водоема, который и расстрелял АТОшников).
Также пресс-секретарь полиции Житомирской области сообщила, что все погибшие - это участники АТО, их семеро, а еще один, остался жив и сейчас дает показания.
"Все погибшие – это участники АТО, добровольцы возрастом от 1990 г.р. самый молодой и до 1970 г.р. самый старший. Все они жители Киева. Их было восемь – они приехали с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра. Один из них, который остался в живых и который вызвал полицию, не пострадал. Сейчас мужчина сотрудничает с полицией и дает показания", - добавила представитель правоохранителей.
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