Всесвітньо відомий хакер виявився мешканцем Івано-Франківська (відео)

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Хакер, «ім’я» якого знають у всьому світі, виявився мешканцем України. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку СБУ України.

«Найбільший за всю історію масив викрадених даних» - так міжнародні медіа оцінили «роботу» хакера під ніком Saniх.

Як стало відомо NNS , на початку 2019 року він привернув увагу всього світу, виклавши на одному з форумів оголошення про продаж бази із 773 мільйонів адрес електронної пошти та 21 мільйону унікальних паролів.

Кіберфахівці СБУ викрили цього «героя» голлівудського сюжету. Ним виявився житель Івано-Франківська. Зараз зловмиснику готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу, - йдеться в повідомленні.

В ході обшуків за місцем проживання фігуранта були виявлені комп'ютери, на яких зберігалося близько 2 терабайт вкрадених баз даних, мобільні телефони, 190 тисяч гривень та 3 тисячі доларів США. За фактом інциденту порушили провадження у ч. 2 ст. 361 (хакерство) і ч. 1 ст. 361-2 (незаконне поширення інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України.