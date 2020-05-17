У депутата от «Слуги народа» украли ноутбук из кабинета Верховной Рады

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На днях народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила в полицию о краже компьютера. Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание «Страна», которое ссылается на собственные источники в Раде.

Как стало известно NNS , нардеп заявила, что из ее депутатского кабинета в здании на Липской неизвестные злоумышленники похитили «казенный» китайский ноутбук, который ей выдали для служебного пользования. Мотив кражи пока не установлен - либо просто кто-то решил поживиться, либо же в компьютере Василевской-Смаглюк была какая-то важная служебная, либо личная информация и целью воровства было именно завладение этими сведениями.

В тоже время, источники в правоохранительных органах обращают внимание на то, что у нардепов довольно часто пропадают компьютеры. И, не исключено, что их не воруют, а они их просто теряют, но заявляют о краже, чтоб не платить компенсации.

Ольга Василевская-Смаглюк - бывший журналист, ранее работала на канале "1+1".

Член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. СМИ ее причисляют к так называемой «группе Коломойского» в парламенте, сама она влияние олигарха на себя отрицает.