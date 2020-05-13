У "зливі" персональних даних українців підозрюють посадовців МВС і ДМС

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До масштабного «зливу» персональних даних українців можуть бути причетні посадовці головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби, повідомляє BBC News Україна, передає NNS.

Слідчі розпочали відповідне досудове розслідування, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи", - йдеться в повідомленні.

Розслідування розпочали за фактами перевищення влади або повноважень працівниками органів, що спричинило тяжкі наслідки.

Що потрапило до мережі?

Раніше телеграм-канал UA Baza, який вже тривалий час торгує персональними даними, повідомив, що його база поповнилася мільйонами водійських посвідчень українців.

Серед злитої інформації користувачі виявили персональні дані з державних реєстрів, баз "Нової пошти", сервісів на кшталт LinkedIn тощо.

Окремі користувачі знайшли там свої паспортні дані, паролі та водійські посвідчення.

Спершу були припущення, що витік стався через урядовий додаток "Дія", який запрацював кілька місяців тому і дозволяє зберігати низку документів - зокрема водійські права - у цифровому вигляді.

Михайло Федоров, очільник Міністерства цифрової трансформації, яке відповідало за запуск "Дії", заперечив усі звинувачення у "зливі" даних додатку.