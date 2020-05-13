В открытой продаже появились персональные данные украинцев

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Telegram-канал, который нелегально продает личные данные украинцев, пополнил свою базу паспортами и водительскими правами. Об этом сообщил в Facebook глава общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц, передает NNS со ссылкой на liga.net.

В сообщении канала говорится, что после трех дней бесплатного доступа пользование данными будет стоить $500, а всего в их базе - более 5,2 млн фото.

"Проверяя самого себя (особенно самого себя) вы делитесь информацией с владельцами "базы", - предостерег Фльонц.

Пользователи соцсетей предположили, что данные попали в нелегальные базы из приложения "Дія". Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опроверг это.

"Это невозможно даже теоретически! Во-первых, и самое главное: "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте намного, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает "Дія", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете.

"В частности, речь идет о базе данных ПриватБанка, а также других частных (негосударственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin", - написал Федоров.

Он сообщил, что Служба безопасности Украины уже начала соответствующие следственные действия в отношении публикации данных.