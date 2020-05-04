НАБУ открыло уголовное дело против генпрокурора Венедиктовой

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК Украины, которое ссылается на ответ НАБУ на запрос журналистов издания.

Согласно информации, полученной NNS , в частности, уголовное производство касается возможного недекларирования имущества

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

Отмечается, что ранее ВАКС удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.

Ранее судьи Верховного суда обвинили Венедиктову в давлении по делу ПриватБанка. Судьи расценили заявления нового генпрокурора как попытку противопоставить судебную власть обществу и государству в целом. Дословно Венедиктова заявляла, что прокуроры отстаивают государственные деньги в этом деле.