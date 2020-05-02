В Днепре рухнул самолет: никто не выжил (фото видео)

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Два человека погибли в результате крушения в Днепре одномоторного самолета Grumman. Авария произошла 1 мая около 16:26, недалеко от улицы Березинской на границе областного центра с Днепровским районом. Неподалеку расположен аэродром "Каменка". Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ГСЧС Украны.

Уточняется, что после крушения малое воздушное судно загорелось. Также известно, что пилот, заходя на второй круг, не справился с управлением и самолет рухнул за пределами пасадочной площадки "Каменка". Погибшие - пилот и пассажир.

На месте ЧП работали сотрудники ГСЧС и правоохранители. Все обстоятельства произошедшего выясняются.