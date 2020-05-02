У авіакатастрофі під Дніпром загинули люди. Стали відомі імена

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В авіакатастрофі, яка сталася у п'ятницю, 1 травня, поблизу смт Слобожанське під Дніпром, загинули досвідчений льотчик-інструктор Сергій Горшенін і пілот Павло Клемін.

Про це у Facebook повідомляє Харківський аероклуб ім В. С. Гризодубової, передає NNS.

“На борту перебував досвідчений пілот Сергій Горшенін та другий пілот Павло Клемін. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих. Причини авіакатастрофи з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Сергій Горшенін був головним льотним інструктором FTO/TRTO АК «Авіа-Союз», пілотом-інструктором FI, пілотом-екзаменатором FE, екзаменатором інструкторів FIE, чемпіоном України з пілотажу.

Уточнюється, що політ виконувався на Grumman American AA-5 - американському легкомоторному чотиримісному літаку. Він використовувався не тільки у школах з навчання майбутніх пілотів, а й авіаперевізниками, які працюють на недовгих маршрутах.