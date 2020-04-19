Украинский самолет-гигант "Мрия" установил новый мировой рекорд

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Самый большой в мире грузоподъемный самолет - украинский Ан-225 "Мрия" - установил новый рекорд, помогая преодолевать пандемию коронавируса. Об этомсообщает NNS со ссылкой на The American Journal of Transportation.

Уточняется, что 13 апреля самолет покинул китайский аэропорт Тяньцзинь и улетел в Польшу, по пути дозаправившись в Казахстане.

"В него (самолет - Ред.) было загружено около 100 тонн лекарств, тестов для лабораторных анализов, медицинских масок и другого защитного оборудования общим объемом около 1000 кубических метров. В истории авиации такой объем груза никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета", - говорится в сообщении.

Известно, что за все время своего существования Ан-225 "Мрия" установил более 250 авиационных рекордов.