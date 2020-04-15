У Львові біля лікарні стався вибух: є загиблий

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У Львові сьогодні, 15 квітня, стався вибух біля лікарні. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Згідно інформації, отриманої NNS , від вибуху біля львівської міської лікарні №5 загинув 43-річний колишній учасник АТО. Загиблий служив у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді.

За попередньою інформацією поліції, чоловік загинув через вибух ручної гранати. Відомо, що загиблий жив неподалік від лікарні. На сайті поліції уточнили, що вибух пролунав 15 квітня близько 16.00.

«Розглядаємо дві версії. Спроба самогубства, а також не виключаємо версію про необережне поводження з вибуховими речовинами», – прокоментував керівник Франківського відділення поліції ГУ Нацполіції Львівщини Роман Макогон. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. З’ясовуються усі обставини події та походження боєприпасу. У чоловіка залишилася дружина, донька і двоє онуків.