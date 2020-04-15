"Повністю вільна": Чорновол повідомила про "маленьку тактичну перемогу"

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Екс-нардеп Тетяна Чорновол, підозрювана в умисному вбивстві, повідомила, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною", пише Інтерфакс-Україна, інформує NNS.

"Хороша новина - зараз маємо маленьку тактичну перемогу - я з такою статтею, де "вишка" не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину", - написала вона на сторінці у Facebook.

Крім того, вона подякувала всім за підтримку.

"Це була підтримка не мене особисто, а всіх без виключення майданівців і ширше - всіх у кого є почуття національної гідності", - наголосила Чорновол.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва у вівторок обирав запобіжний захід народному депутату України VIII скликання Тетяні Чорновол за обвинуваченням в умисному вбивстві, висунутому на її адресу Державним Бюро розслідувань (ДБР).

10 квітня співробітники ДБР провели обшук в будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в керівництві підпалом офісу Партії регіонів у лютому 2014 року, внаслідок чого загинула людина.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав підозри для Чорновол неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу. Аваков зазначив, що Бабіков був адвокатом екс-президента України (2010-2014 рр.) Віктора Януковича.

"Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР й інспірували справу проти Тетяни Чорновол", - написав Аваков на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

У ДБР, у свою чергу, заявляють, що відомство працює поза політикою. Пізніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про відсутність у Олександра Бабікова конфлікту інтересів під час здійснення повноважень першого заступника директора ДБР.

14 квітня слідчі ДБР допитали Чорновол, вона відмовилася надавати свідчення, посилаючись на своє конституційне право.

Перед допитом у ДБР Чорновол заявила, що не даватиме свідчень, щоб вони не стали підставою для притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників Революції гідності.