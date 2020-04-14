На Донеччині через вибух міномету один військовий загинув, вісім поранено

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У Донецькій області сьогодні, 14 квітня, сталася трагедія, яка забрала життя молодого військового. Ще вісім осіб отримали поранення. Про це NNS повідомляє з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Згідно інформації, отриманої NNS , слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Краматорську, розслідують обставини загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців ЗСУ, що сталося внаслідок порушення правил поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 414 ККУ).

За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 11 год. 40 хв. у ході проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномету, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномету.

Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які знаходилися неподалік від міномету, отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

У Донецькій області сьогодні, 14 квітня, сталася трагедія, яка забрала життя молодого військового. Ще вісім осіб отримали поранення. Про це NNS повідомляє з посиланням на Державне бюро розслідувань. Згідно інформації, отриманої NNS, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Краматорську, розслідують обставини загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців ЗСУ, що сталося внаслідок порушення правил поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 414 ККУ). За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 11 год. 40 хв. у ході проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномету, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномету. Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які знаходилися неподалік від міномету, отримали тілесні ушкодження різного ступеню.