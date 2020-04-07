В Венгрии перевернулся автобус с украинцами, которых эвакуировали на родину

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В Венгрии произошла авария с автобусом, в котором перевозили эвакуированных украинцев. Об этом NNS сообщает со ссылкой на заместителя председателя Закарпатской ОГА Игоря Шинкарюка.

Согласно информации, полученной NNS , ДТП случилось в ночь на 7 апреля на 75-м километре автомагистрали М3 возле столицы Венгрии города Будапешт.

Речь идет об автобусе, который перевозил украинцев до места эвакуации в пункт пропуска «Тиса». В автобусе находилось 8 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в удовлетворительном. Все люди сейчас в больнице.

Позже стало известно, что дорожно-транспортное происшествие с украинцами в Венгрии произошло из-за того, что заснул водитель автобуса. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, местная полиция подтвердила, что водитель микроавтобуса не справился с управлением транспортного средства.

«Он съехал на обочину и перевернулся. Согласно полученной информации, ДТП произошло причине, что водитель заснул во время управления», - сообщил Погорельцев.

Ожидается, что четверых пассажиров сегодня все-таки смогут забрать в Украину.