Фотофакт: на Львовщине снаряд угодил во двор частного дома

04 квіт. 2020
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Во Львовской области артиллерийский снаряд упал прямо во двор жилого дома. Чрезвычайное происшествие произошло недалеко от полигона для учений военных, расположенного в Яворовском районе.

Об этом пишет NNS со ссылкой нат akcenty.

На территорию жилого дома села Верещица упал крупнокалиберный снаряд предположительно от РСЗО Град. Инцидент произошел в 17:00 2 апреля. Также стало известно, что в результате попадания снаряда никто не пострадал, так как он не разорвался только по счастливой случайности.

По данному факту полиция проводит проверку и выясняет, каким образом большой артиллерийский снаряд прилетел в село. В результате инцидента жители этого дома шокированы и не знают, как это произошло.

Стоит отметить, что подобные "подарки" уже шесть лет прилетают во дворы мирных жителей прифронтовых городков и сел на Донбассе. Они рушат дома и забирают жизни. Донбасс продолжает пылать и сейчас. с января этого года пророссийские оккупанты обстреливают позиции украинских военных, а также целятся в жилые районы близлежащих населенных пунктов. Только в марте около 40 украинских воинов получили серьезные ранения, еще 12 погибли.

Автор: Администратор

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