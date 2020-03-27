Украинцам стали приходить СМС о 1000 грн от "НБУ"

- 27 бер. 2020
- 756
Завантажте мобільний додаток сайту
В Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые сообщения о начислении 1000 грн, обещанных пенсионерам в связи с карантином.
Об опасности предупредила пресс-служба Национального банка Украины, передает NNS .
"К сожалению, даже в время карантина мошенники не прекращают свои воровские попытки обмануть украинцев. Они присылают гражданам СМС-сообщения от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее "под эгидой НБУ", – рассказали в банке.
Граждан призвали не верить в такие сообщения и подчеркнули, что не начисляют и не выплачивают социальную помощь, а также не организовывают розыгрышей или лотерей.
"Не звоните по указанным телефонам. Никому не сообщайте свои личные данные и информацию о картах и счетах. Расскажите об этом друзьям, знакомым, родным, родителям и бабушке с дедушкой", – добавили в НБУ.