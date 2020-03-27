Украинцам стали приходить СМС о 1000 грн от "НБУ"

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В Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые сообщения о начислении 1000 грн, обещанных пенсионерам в связи с карантином.

Об опасности предупредила пресс-служба Национального банка Украины, передает NNS .

"К сожалению, даже в время карантина мошенники не прекращают свои воровские попытки обмануть украинцев. Они присылают гражданам СМС-сообщения от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее "под эгидой НБУ", – рассказали в банке.

Граждан призвали не верить в такие сообщения и подчеркнули, что не начисляют и не выплачивают социальную помощь, а также не организовывают розыгрышей или лотерей.