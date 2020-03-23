7-х украинских моряков взяли в плен

Завантажте мобільний додаток сайту

При нападении на судно MSC Talia F, в плен взято 7 украинских моряков. Об этом сообщают на канале "Типичная Украина" в Telegram, передает NNS со ссылкой на журналистов издания akcenty.

В Гвинейском заливе, который находится у берегов Африки, пираты напали на судно. Как стало известно, пираты взяли в плен 7 украинских моряков с судна MSC Talia F.

Как стало известно из источников, в Гвинейском заливе контейнеровоз, который шел из порта Ломе в порт Либревиль, пираты напали на моряков. Известно, что на борту судна было 17 членов экипажа. Во время нападения на корабль семеро украинских моряков попали в плен к пиратам. Исходя из предварительных данных, которые появились в средствах массовой информации, все захваченные моряки оказались гражданами Украины.

На данный момент, к сожалению, судьба захваченных и попавших в плен членов экипажа, неизвестна. Несмотря на ситуацию с захватом пиратов судна, судно продолжило свой рейс по заливу в Африке.

Позже стало известно, что на данный момент Министерство иностранных дел проверяет данные о нападении пиратов на судно в Гвинейском заливе, который расположен у берегов Африки, и захвате в плен семи украинских моряков.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев рассказал, что причастным иностранным дипломатическим учреждениям уже дали поручение максимально быстро собрать всю информацию о захвате моряков в заливе. На данный момент, как уточнил Сергей Погорельцев, устанавливается связь с владельцем морского судна.

Кроме того, Сергей Погорельцев добавил, что согласно состояния на 10 часов утра 23 марта, официального подтверждения о том, что в плен захватили семерых моряков, которые оказались гражданами Украины, еще нет. Также он утверждает, что Департамент консульской службы Министерства иностранных дел держит эту ситуацию под необходимым контролем.

Стоит подчеркнуть, что это уже далеко не первый случай, когда пираты захватывают судно в Гвинейском заливе за последние несколько дней. Как известно, буквально недавно пираты напали на судно STENA IMPORTANT, который находился на якоре в этом заливе. К счастью, исход оказался хорошим, так как членам экипажа удалось спастись и сейчас они находятся в безопасности.