В окупованій Горлівці 12 випадків захворювання на коронавірус, - Аваков

- 13 бер. 2020
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині. Про це NNS стало відомо з повідомлення Укрінформу.
Повідомляється, що про це міністр сказав на засідання Кабміну.
“Зараз ми маємо попередню інформацію о 12 випадках коронавірусу, який розповсюджений у Горлівці. Тому робимо посилений контроль з окупованими територіями”, - сказав Аваков.
Якщо громадянин України мешкає у Горлівці і має там місце реєстрації, він не може потрапити на материкову територію України поки діє карантин.
Як повідомлялося, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.
За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.
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