В Украине раскрыли группировку "черных фармацевтов". Доходы исчислялись миллионами

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В Украине правоохранители разоблачили преступную группировку, которая три года подделывала дорогие лекарства. В банду входили граждане России, Азербайджана и Индии. Их доходы исчислялись миллионами. Деньги они вкладывали в недвижимость.

Это – одна из самых крупных группировок за последнее время. Однако далеко не впервые в нашей стране разоблачают "черных фармацевтов". Заметим, что они не брезгуют подделкой препаратов даже для онкологических больных.

Подробнее о том, как изготавливают такие "лекарства" и о масштабах фальсификации NNS узнал от журналистов «OBOZREVATEL».

Стали миллионерами

В Киеве правоохранители расследуют деятельность одной из самых крупных в Украине группировок, которая изготавливала и сбывала фальшивые лекарства почти три года. Начинали "черные фармацевты" так: в 2017 они купили в Германии оригинальный препарат "Кейтруда" (предназначен для лечения злокачественных опухолей, стоимость одного флакона – 89 тыс. грн). В типографии напечатали точную копию упаковки, а флаконы и крышки, которые внешне похожи на оригинальные, приобрели в Украине и Китае. Потом через интернет продали всю партию подделки.

Единственным визуальным отличием от оригинала, как потом установят эксперты, была ошибка в одной букве на упаковке. "В пояснительном тексте об условиях хранения медицинского препарата была надпись на немецком языке werden. А на изготовленных в Украине коробках от медицинского препарата данное слово написано, как warden. Но покупатели этого не знали. Cостав дорогостоящих препаратов, судя по данным Киевского НИИ судебных экспертиз и лаборатории производителя, является фальсифицированным.

Затем дельцы занялись "производством" других дорогостоящих лекарств. При обыске силовики нашли напечатанные этикетки, бирки и упаковки препаратов Солирис (1 флакон стоит €5,9 тыс.), Алкеран (2,3 тыс. грн), Авегра (3,4 тыс. грн) и т.д.

Фигуранты дела изготавливали, фасовали и паковали подделки у себя дома и в офисах. В одном из таких помещений в Киеве находился известный благотворительный фонд, который помогал бойцам АТО. Чтобы легализировать миллионные доходы, участники группировки зарегистрировали на себя и родственников с десяток фирм в Киеве, Чернигове, Полтаве, Чехии и Германии. Все они имитировали хозяйственную деятельность и якобы приносили доход.

Потерпевшие – 45 компаний

Масштабы поддельного бизнеса просто впечатляют. По данным партнера адвокатской компании "Правовой альянс" Ильи Костина, правоохранители изъяли 164 позиции лекарственных средств, 3 тыс. единиц упаковок. От действий украинских фальсификаторов пострадало 45 иностранных компаний.

"По предварительной оценке, всего 20% фальсифицированных лекарств распространяли на территории Украины; 80% – поставлялись на территорию других стран. Основными каналами распространения фальсификата были интернет-сайты, страницы в Фейсбук, аккаунты в Инстаграм, одиночные аптеки, а также врачи",

– рассказали в юридической компании "Правовой альянс".

Подделки продавали в 18 странах – ЕС, Азии, Ближнего Востока и США. К слову, двух фигурантов преступления задержали в США полгода назад – туда украинцы поехали реализовывать изготовленные ими фальсификаты.

Сейчас потерпевшими в деле являются только фармкомпании. А вот больные, которые покупали поддельные препараты, идти к правоохранителям не спешат.

"У некоторых людей очень тяжелые стадии онкозаболевания. Им уже не до процессуальных статусов. К тому же это та категория уголовных производств, где установить потерпевшего без отслеживания клинической картины невозможно. А врачи чаще всего не хотят сотрудничать, потому что они не имеют права без документов вводить пациентам этот препарат. Но вводят, потому что пациенты их очень просят",

– уточнил адвокат юридической компании "Правовой альянс" Илья Костин.

Подделки везде

Это не единственное расследование, которое начали правоохранители. В Лубнах Полтавской области сотрудники СБУ и прокуратуры накрыли сеть "фармацевтов", которые специализировались на подделке доступных лекарств.

"Фигуранты изготавливали известные лекарства, таблетки, которые мы все покупаем в аптеках. А продукцию реализовывали не только в Полтавской области, но и в соседних областях",

– рассказали нам подробности в прокуратуре Полтавской области.

У подозреваемых было оборудовано масштабное производство: цех по производству фальсифицированных лекарств, где хранились ингредиенты и черновые записи. Подделкой травили украинцев – сбывали таблетки через сеть подконтрольных аптек. Причем не только в Полтавской области, а и в других областях.

До этого, в январе, в Харьковской области правоохранители накрыли лабораторию, которая производила фальсифицированные нейростимуляторы.

"Через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областей, а также через интернет. Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тыс. гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен",

– рассказали в СБУ.

Врачи и больницы в доле?

Еще один случай произошел в Харькове. Там молодой женщине диагностировали рак молочной железы. Ей посоветовали обратиться к специалисту, который вел частный прием пациентов в городской больнице № 17. Он рассказал, что владеет частной химической лабораторией, создал лекарства от рака, но они очень дорогие – $1 тыс. за тюбик.

"Через год вы полностью избавитесь от болезни. Но других препаратов принимать нельзя, и врачам о моем методе тоже не стоит рассказывать", – заверил врач. "Лечение" харьковчанки обошлось в $32 тыс. Но в 2019 женщина умерла, у нее остались супруг и двое дочерей. Муж отнес в лабораторию препараты, которые остались после смерти жены. Все они оказались обычными аминокислотами.

В Виннице произошла аналогичная история – там судят местную жительницу Аллу О., которая продавала пациентам Подольского регионального центра онкологии противоопухолевый препарат "Реддитукс". Стоимость одной упаковки – 12,5 тыс. грн. Он оказался поддельным. Фирма-производитель Dr.Reddy's Laboratories Ltd сообщила, что не производила этот препарат ни для одной страны мира.

При этом во время расследования правоохранители установили, что обвиняемая "работала" не сама, а в сговоре с врачами-онкологами из отделения химиотерапии. Препараты, которые "назначали больным" завозились из России, Турции и стран Азии контрабандой. Сейчас по делу продажи поддельных лекарств судят только винничанку – врачи же не упоминаются.

Еще одно производство расследуют сейчас сотрудники СБУ – через сеть аптек и курьерскую доставку в Киеве реализовывали поддельные лекарства, которые назначают при нарушении функций центральной нервной системы. Силовики установили, что этикетки печатали в Херсоне. Гослекслужба подтвердила – это фальсификат.

Схему обогащения с помощью медицинского спирта придумал житель Днепра. Он разливал жидкость неизвестного происхождения во флаконы и продавал их в госучреждения. Установлено, что только за 4 месяца 2019 г. одна из фирм реализовала 870 тыс. флаконов поддельного спирта.

Тестируют лекарства с кодами

Эксперты называют разные данные о масштабах фальсификата в Украине. В качестве аргумента приводят данные Всемирной организации здравоохранения. Там посчитали, что каждый десятый продукт медицинского назначения в развивающихся странах является некондиционным или сфальсифицированным.

"Есть официальные данные по Украине – их публикует Минздрав и Гослекслужба, которая занимается контролем за лекарственными средствами. И согласно их данным, уровень фальсификата – 1,5-2%",

– объяснил директор ассоциации профессиональных аптек Украины Владимир Руденко.

А что касается данных ВООЗ, то речь идет о лекарственных препаратах, которые продают через интернет, уточняет Руденко. "И в некоторых странах масштабы подделок могут достигать 50%. Но у нас в Украине такого нет",

– уточнил эксперт.

Система качества у нас работает на надлежащем уровне. Сейчас в стране вводят систему верификации – 2D-кодирование лекарств – с февраля 2019 она действует во всех европейских странах.

"Не на каждой партии или серии, как сейчас, а на каждой упаковке, будет индивидуальный код. И таким образом можно будет отследить всю дорогу – от производителя к конечному потребителю. Мы будем точно знать, кем этот препарат произведен, и что это лекарственное средство соответствует всем параметрам, которые заявлены производителем",

– объяснил нам Руденко.

В Украине как раз сейчас тестируют пилотный проект. Среди добровольцев – производители и аптеки. А в конце уже этого года Кабмин планирует запустить систему кодирования в стране.

"Мы только в начале пути. Европа к этому шла не один год, готовились заводы и аптеки. Такие вещи не могут внедряться взмахом волшебной палочки. Но шансы, что заработает до конца года, у нас есть",

– уточнил эксперт.

Как не купить фальшивку

Одним из важных предохранителей от подделки является фискальный чек, который покупатель в любом случае получит в аптеке. Этот чек обозначает, что товар поступил в аптеку легально. Это позволит в случае любых подозрений защитить в первую очередь себя – пожаловаться в контролирующие органы или суд.

"Также в каждой легальной аптеке по требованию клиента выдадут сертификат качества на лекарство, что он легально сделан. В интернете человек не получит ни того, ни другого. Если же в аптеке не могут предоставить необходимую информацию или выдать чек, то моя рекомендация – развернуться и уйти. В таком случае нужно зайти в другую аптеку, которая находится рядом",

– уточнил Руденко.

Сегодня в Украине достаточное количество аптечных киосков. Но препараты стоит приобретать там, где оформлен уголок потребителя, есть информация – кто владелец, копия лицензии и куда звонить в случае конфликтных ситуаций.

Туры за лекарствами

При этом, как оказалось, в Украине популярны туры за таблетками. Например, агентство горящих путевок "Колибри" из Енакиево (находится на неподконтрольной Украине территории) зовет клиентов в Египет за лекарствами.

"Наряду с сувенирами и другими покупками, которые туристы привозят из солнечного Египта, лекарства сейчас занимают далеко не последнее, а иногда и первое место среди всех "сувениров", привозимых с курорта. Египетские лекарства зарекомендовали себя, как препараты отменного качества. Лучше аналогов, которые продаются у нас, но еще и значительно дешевле",

– пишет агентство и публикует инструкцию о способах оплаты и аптечных сетях.

Но если на неподконтрольных территориях с медикаментами действительно все может быть плохо, то оказалось, что и в Киеве процветает подобная торговля. Например, Владимир С. в группе "Бортничи" опубликовал в соцсетях фото препаратов, аккуратно разложенных на полотенцах. Написал, что все витамины и лекарства – из Египта. Якобы в этой стране за фальсификацию медпрепаратов грозит смертная казнь. Поэтому качество – отменное. Судя по комментариям, киевляне активно и не первый раз покупают "египетские препараты" у предприимчивого Владимира.