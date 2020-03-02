Бойовики обстріляли будинки мирних жителів на Донбасі, є поранені

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Як стало відомо NNS, незаконні збройні формування на Донбасі цілеспрямовано обстріляли будинки мирних жителів у н. п. Красногорівка у Мар’їнському районі Донецької області. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

«Сьогодні, 2 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре свідомо пішли на загострення ситуації на лінії зіткнення, при цьому зумисно порушуючи усі існуючі домовленості з припинення вогню», — сказано в повідомленні.

«Противник вів вогонь на ураження по будинкам мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм, чудово розуміючи, що обстріли становитимуть загрозу життю та здоров'ю цивільного населення», — зазначають в пресслужбі ООС.

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Повідомляється про поранену жінку: «Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено одного мешканця. Постраждалій жінці оперативно надали медичну допомогу».

В свою чергу підрозділи ООС для подавлення вогню противника та припинення збройних провокацій використовували наявні вогневі засоби та дали по російським окупантам адекватну відповідь, наносячи ефективне вогневе ураження.

Наразі втрати противника уточнюються.

«Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що жоден акт агресії і в подальшому не залишиться без належної відповіді», — йдеться в повідомленні.