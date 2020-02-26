В Києві знайшли застреленим «офшорного» бізнесмена з Кривого Рогу

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В Києві вчора, 25 лютого, ввечері знайшли мертвим бізнесмена з Кривого Рогу Леоніда Вульфа. Про це NNS повідомляє з посиланням на news.liga.net, який посилається на речницю прокуратури Києва Надію Максимець.

Згідно отриманої NNS інформації, за даним фактом слідчий відділ Печерського управління поліції вніс відомості до ЄРДР за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

"Пріоритетною версією на сьогодні є самогубство. Але поки не будуть отримані результати судово-медичної експертизи, балістичної експертизи не можна виключати інші версії - ред.)", - зазначила Максимець. За її словами, при огляді місця події встановлено, що двері були зачинені зсередини.



"Також була виявлена записка, в подальшому буде проведена експертиза щодо цієї записки, писав він її сам, чи це його почерк, може якісь інші обставини", - додала Максимець, уточнивши, що зміст записки їй невідомий.

Прес-секретар Печерського управління поліції Оксана Тищенко наголосила, що особисті дані вбитого вони не розголошують, розповівши лише про факт інциденту.

"Вчора в квартирі на вулиці Городецького було виявлено тіло чоловіка. Попередньо - це самогубство", - зазначила Тищенко. За її словами, з місця інциденту правоохоронці вилучили предмет, схожий на зброю, його відправили на експертизу.

"Тіло чоловіка відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті", - уточнила Тищенко. Відкрито кримінальне провадження за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу з позначкою "самогубство", триває розслідування.

За інформацією ЗМІ, Вульф починав свій бізнес в 1990-х, він створив в офшорній зоні фірму, через яку Ізраїль і ще ряд країн торгували металом. У листопаді 2019 року з квартири Вульфа викрали $200 000.