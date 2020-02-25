На кордоні України через спалах коронавірусу перевіряють авто з Європи (фото)

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Як стало відомо NNS, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в пункті пропуску «Тиса» взяв під особистий контроль організацію посилених заходів під час оформлення громадян з метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

«Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко перебуває на Закарпатті. Він особисто взяв під контроль організацію заходів у пунктах пропуску, що направлені на посилення контролю з недопущення поширення коронавірусу», — повідомили прикордонники.

Вони нагадали, що ДПСУ та МОЗ перевірятимуть температуру пасажирів, котрі прямують із Італії.

Зокрема, сьогодні на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску «Тиса», було розпочато проведення температурного скринінгу громадян, які їдуть в Україну. Як підкреслили в ДПСУ, цей пункт пропуску є найбільшим напрямком в’їзду наших громадян і громадян Італії в Україну.

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«Через пункт пропуску «Тиса» виконуються нерегулярні рейси — це близько 500 мікроавтобусів на тиждень, які перетинають державний кордон України, прямуючи в Італію та в зворотному напрямку», — зазначав очільник ДПСУ.

Відповідаючи на запитання журналіста, помічник голови Держприкордонслужби України — Андрій Демченко повідомив, що станом на 10:50 у вівторок, ДПСУ не зафіксувала жодного громадянина з ознаками респіраторних захворювань.

«На щастя, таких випадків зафіксовано не було. Наша головна мета — не допустити поширення вірусу в Україну», — сказав Демченко.