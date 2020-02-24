"Будет война – разорвем": китайцы отреагировали на видео из Новых Санжар

- 24 лют. 2020
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Китайские пользователи соцсетей и пресса КНР комментируют события 20 февраля в Новых Санажарах, жители которых устроили бунт против размещения в селе эвакуированных из Уханя людей. СМИ сохраняют нейтральный тон, а обычные люди удивлены и шокированы.
О мнении китайцев, NNS узнал из публикации переводчика Сергея Китайского, которую он разместил на своей странице в фейсбук.
Как пишет Сергей, на китайских ресурсах разместили видео из поселка с сайта "Страны".
Кроме того, китайцы на своих сайтах активно комментируют ситуацию.
"Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы её легко разорвём, если будет война, так как мои дети намного сплочённее украинцев",
- написал житель КНР и его комментарий собрал более 4 тысяч лайков.
Второй комментарий понравился 5 тысячам человек:
"Крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии".
Третий комментарий на 2 тысяч лайков такой:
"Сейчас их (эвакуированных - Ред.) сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане".
Еще один комментатор написал следующее:
"Китайцы ради своих близких могут сплотиться и самоотверженно пожертвовать жизнью. Иностранцы, чтобы не принимать своих близких, могут грабить и убивать".
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