Запорожские коммунисты пригласили к себе в гости СБУ

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Флаги и герб СССР, пилотки с красной звездой, серпом и молотом, знамя военно-морского флота СССР и даже портрет Ленина - с такой символикой запорожские коммунисты решили отпраздновать день советской армии.

Об этом мероприятии NNS узнал от журналистов издания 061, успели сделать скрин и сохранить фотографии, до того, как запорожский коммунист Юрий Петровский удалил свой же пост, который раннее опубликовал в фейсбук.

Юрий Петровский являлся секретарем Запорожского обкома КПУ, был активным участником запорожского "Антимайдана", один из соучредителей "Полка Победы", созданного по образу российского "Бессмертного Полка".

На фото, опубликованных Петровским, женщины Коммунарской районной организации запрещенной Компартии поздравляют мужчин с запрещенным праздником 23 февраля, используя запрещенную символику.

Напомним, 23 февраля день советской армии и военно-морского флота, а сейчас в этот день в России празднуют день воинской славы. В Украине этот праздник отменен в первый год российской агрессии в 2014 году Указом президента Порошенко. Украина отмечает День Защитника 14 октября.

Использование символики тоталитарных режимов запрещено законом о декоммунизации. Под заперт попадают флаги и гербы СССР, изображение серпа и молота, символика компартии, изображения партийных и советских руководителей. За нарушение законодательства о декоммунизации предусмотрена административная и уголовная ответственность.