Щоб покарати винних у злочинах на Майдані, ДБР ініціює зміни законів

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Державне бюро розслідувань (ДБР) ініціювало низку законодавчих змін для ефективного залучення до відповідальності винних у злочинах, скоєних під час Революції гідності у 2013-14 роках, про це заявила в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова, інформує NNS з посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Шоста річниця Майдану. Лунають гучні заяви, гасла, традиційні обіцянки. Перші смерті: Нігоян, Сеник, Жизневський — ми до сих пір не знаємо, хто винен в цих смертях» — сказала Венедіктова.

Державне бюро розслідувань ініціювало законодавчі зміни, які якраз і дозволять притягнути всіх винних осіб до відповідальності. В тому числі тих, хто зараз переховується за кордоном.

«2,5 тисячі постраждалих, 78 загиблих цивільних осіб України, 13 загиблих правоохоронців. 14 тисяч томів справ кримінальних проваджень — всі ми хочемо знати правду, всі ми хочемо справедливості», — наголосила Венедіктова.

За словами Венедіктової, наразі вживаються усі зусилля для того, щоб ті завдання, які стоять перед правоохоронними органами з розслідування справ, пов'язаних із подіями 2013-2014 років, було доведено до логічного і справедливого завершення