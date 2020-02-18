Как "Небесная сотня" за пять дней изменила Украину

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18-22 февраля 2014 года были самыми страшными днями Революции Достоинства. Именно тогда противостояние Евромайдана и правительственных силовиков достигло кульминации, которая закончилась гибелью Небесной Сотни и победой протестующих.

NNS предлагает вашему вниманию интересный материал журналистов «Обозревателя», посвященный шестой годовщине этих судьбоностных событий. Хронологию пяти дней 2014 года, которые уничтожили режим Януковича (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца, осторожно – 18+).

18 февраля

На 18 февраля Верховная Рада Украины, под давлением протестующих и оппозиции, запланировала рассмотрение изменений в Конституцию и введения ограничений президентских полномочий. Утром того же дня началось "Мирное Шествие", которое должно было пройти от Майдана Незалежности до здания парламента.

"Беркут" и милиция полностью оцепили киевский правительственный квартал, перестав пропускать даже работников Рады. За кордоном натянули колючую проволоку, а грузовиками полностью перекрыли улицу Грушевского. Тем не менее, активистам, в количестве около 10 000 человек удалось прорваться через один из милицейских кордонов. Вскоре завязались бои в Мариинском парке, которые распространились на весь центр Киева.

18 февраля: бои в Мариинском парке

Очень скоро появились первые пострадавшие. Одному из протестующих гранатой оторвало кисть руки. Милиция практически в упор бросала гранаты, к которым они приматывали болты, гвозди и куски камней. "Титушки" и боевики Антимайдана, которые работали вместе с "Беркутом", использовали огнестрельное и травматическое оружие. Днем 18 февраля появились первые погибшие – трое протестующих были убиты силовиками.

18 февраля: раненные революционеры

18 февраля: зверства "Беркута" и "титушек"

На фоне происходящего силовики начали штурм Украинского дома. В центр Киева выдвинулась бронетехника. Все станции столичного метрополитена были закрыты "в связи с угрозой терактов".

Вечером, около 20.00, сообщив о начале "антитеррористической операции" и попросив женщин и детей покинуть центр Киева, силовики начали штурм Майдана Незалежности. Два БТРа попытались таранить баррикады – их сожгли коктейлями Молотова.

18 февраля: штурм Майдана бронетехникой

Следом за техникой на Майдан ворвался "Беркут". Начался пожар в Доме профсоюзов, но милиционеры даже не пытались заняться его тушением. Революционеры самостоятельно спасали людей из огня, пытались потушить пламя и организовать коридор для пожарных

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По словам руководителя медицинской службы Майдана Олега Мусия, на протяжении 18 февраля погибло 20 протестующих.

19 февраля

По Западной Украине в ночь на 19 февраля и в течение дня прокатилась настоящая волна захватов активистами зданий госучреждений и блокирований частей внутренних войск и "Беркута". СБУ же продолжала "проведение антитеррористической операции на территории всей страны".

Большая часть ведущих в Киев дорог были заблокированы силовиками. Тем временем на Майдане все же начали появляться подкрепления из Львова и других украинских областей. Несмотря на неработающее метро, люди продолжали приходить в центр Киева.

19 февраля: Майдан Незалежности

20 февраля

Утром 20 февраля участники Революции Достоинства перешли в контрнаступление, успели успешно освободить Октябрьский дворец и Украинский дом. Однако силовики открыли по протестующим стрельбу, используя боевые патроны. Кроме печально известных снайперов, огонь из автоматического оружия вели также отдельные правоохранители и "титушки".

20 февраля: расстрелы на Майдане

По состоянию на 15:00 20 февраля бойцам "Беркута" была выдана приблизительно тысяча единиц боевого оружия. 408 из них достались многочисленным "титушкам". К 17:00 сообщалось о 60 погибших революционерах.

20 февраля: снайперы ведут огонь по участникам Евромайдана

20 февраля: "Беркут" расстреливает участников Революции Достоинства

Только поздним вечером, в 22:17, Верховная Рада Украины, которая собралась еще в 17:00, приняла постановление "об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины". Этот документ признал действия силовиков антизаконными и прекратил трехдневную кровавую битву в центре Киева.

21 февраля

21 февраля лидеры оппозиции подписали с Виктором Януковичем соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Этот договор обещал вернуть Конституцию образца 2004 года и провести внеочередные президентские выборы до конца 2014 года.

Тем временем на Майдане Незалежности прощались с воинами Небесной Сотни. Тогда впервые со сцены Майдана прозвучала песня "Пливе кача..." которая стала символом памяти погибших во время Революции.

21 февраля: прощание с Небесной Сотней

Вечером на Майдане собралось вече. Именно тогда на сцену прорвался один из сотников самообороны – Владимир Парасюк. Он заявил: если до десяти утра 22 февраля оппозиция не потребует отставки Януковича, революционеры начнут новый штурм правительственного квартала.

21 февраля: заявление Владимира Парасюка

22 февраля

В ночь на 22 февраля Виктор Янукович сбежал из своей резиденции в Межигорье в Харьков. Оттуда он позднее перебрался в Россию. Режим так называемой "донецкой Семьи" рухнул.

22 февраля: побег Януковича из Украины

В 17:11 Верховная Рада проголосовала за отстранение Виктора Януковича от исполнения им обязанностей президента. Внеочередные президентские выборы в Украине были назначены на 25 мая 2014 года.

22 февраля: Верховная Рада отстранила Януковича

Финал Революции Достоинства

Вместе с Виктором Януковичем из Украины сбежало немало прочих политиков: премьер-министр Николай Азаров, генеральный прокурор Виктор Пшонка и другие. Из тюрем были выпущены политические заключенные, включая Юлию Тимошенко. Тем временем в Крыму уже высаживались "зеленые человечки", а Россия готовила аннексию полуострова и планировала вторжение на Донбасс.