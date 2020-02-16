ПриватБанк попал в скандал, решив "подарить" украинцам платные услуги

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"ПриватБанк" снова оказался в центре скандала. Так, в финучреждении недавно вспыхнул скандал, на основе жалобы клиента банка, который сообщил, что с его карты было снято деньги без ведома. Об этом клиент Приват24 узнал абсолютно случайно и удивлен, как банк ворует его деньги.

О вопиющем инциденте недовольный клиент рассказал на портале Минфина.

Об NNS узнал от журналистов издания Тoday.ua.

"Сегодня вечером обнаружил, что у меня подключено страхование коммунальных платежей. Сумма небольшая 27 грн. Но для меня это был сюрприз. Я не давал согласия на данную услугу, тем более не обращался за такой услугой потому что не знал о ней", - сообщил клиент.

По словам клиента, на "горячей линии" "ПриватБанка" ему ответили, что не имеют возможности определить, каким образом клиенту была подключена данная услуга, однако пообещали разобраться в данном вопросе.

Отметим, что у "ПриватБанка" действительно есть услуга страхования от угрозы задолженности по оплате коммунальных платежей. Однако, оформить ее клиент может лишь собственноручно в сервисе "Приват24". Стоимость страховки действительно составляет от 27 грн в месяц, при этом страховая сумма предусмотрена от 6000 до 18 000 грн.

На официальном сайте отмечается, что программа "Страхование коммунальных платежей" позволяет гарантировать погашение коммунальных долгов в случае потери постоянного места работы или трудоспособности.

К слову, в последнее время происходит все больше и больше вопиющих ситуаций, когда украинцы лишаются своих средств с банковских карт. Сотрудники "ПриватБанка" не успевают отвечать на запросы клиентов на "горячей линии" и просят обращаться со своими заявками в онлайн-чат.