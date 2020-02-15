Росіяни захопили українське судно в Азовському морі

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Сьогодні, 15 лютого, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали українське судно. Про ц NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Згідно отриманої NNS інформації, в Україні з цього приводу відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляють ЗМІ, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, як стверджується, без документів.

"Сьогодні, 15 лютого 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та м. Севастополя розпочато кримінальне провадження за статтями 146 та 278 КК України за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту", - повідомила прес-секретар прокуратури АРК Катерина Діденко.

Так, слідство встановило, що окупаційні "правоохоронці" 15 лютого в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибаками на борту. Разом із судном їх відвезли до порту окупованої Керчі.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ситуація довкола затримання українського рибальського судна перебуває на контролі Генерального консульства України в Ростові-на-Дону та Департаменту консульської служби МЗС.