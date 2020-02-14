Встановлено особи 8 українців, що загинули в ДТП в РФ

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Як повідомляла раніше NNS , під Псковом сталася жахлива аварія, у якій загинули восьмеро людей. Пасажирський мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з вантажівкою. Вижити вдалося тільки одному пасажиру.

Встановлено особи всіх загиблих. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається в повідомленні Закарпатської обласної державної адміністрації, особи встановило Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі.

В аварії загинули сім пасажирів і водій мікроавтобуса - всі громадяни України. Один з пасажирів, житель р. Рахів, вижив і перебуває зараз у лікарні. За інформацією Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, в аварії загинули:

чоловік 1963-го року народження, з села С. Водяне Рахівського району,

двоє чоловіків 1964-го року народження, з села Діброва Тячівського району і села Б. Водяне Рахівського району,

жінка 1972-го року народження із села Великий Бичків, Рахівського району,

двоє чоловіків 1981-го року народження, з села Тересва Тячівського району та села Вильховатый, Рахівського району.

двоє чоловіків з с. Ясіня, Рахівського району - 1987-го і 1998-го років народження.

Слідчим відділом міськвідділу МВС РФ порушено кримінальну справу за фактом ДТП.

Закарпатська обласна державна адміністрація висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих в ДТП, яка сталася в Псковській області 13 лютого.