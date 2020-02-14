Бойовики «ДНР» викрали окупанта з «ЛНР»: що там у них відбувається?

- 14 лют. 2020
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Бойовики так званої «Донецької народної республіки» викрали свого «колегу» з так званої «Луганської народної республіки». Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Вголос.
Згідно отриманої NNS інформації, про зникнення окупанта повідомила його дружина Юлія Челікян-Муратова. Вона зазначила, що її чоловіка затримали у місті Макіївка. Усі спроби його розшукати виявились невдалими.
При цьому дружина окупанта заявила, що бойовики не надають їй ніякої інформації про викраденого.
Що відбувається у стосунках «братніми народами» «ЛНР» та «ДНР», ми можемо тільки здогадуватися…😊
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