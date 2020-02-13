ПриватБанк без объяснений списал солидную сумму со счета клиента

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Пользователь ПриватБанка обратился с жалобой на сайте Минфина. Мужчина был шокирован, когда увидел, что с его карты списали более 7000 гривен.

Об NNS узнал от журналистов аналитического портала «Хвиля».

Пользователь Artem Zhadan отметил, что использует счет, открытый в ПриватБанке, только для оплаты коммунальных услуг, проверял его последний раз 12 дней назад.

«Войдя в приват 24 был шокирован тем, что на счету осталось 56 грн, а было 7500, 7 транзакций с какого сервиса Starday», — объясняет свою проблему мужчина.

После того, как мужчина связался с онлайн-оператором, по результату разговора было принято решение заблокировать его карту, однако объяснить, что произошло и почему пропали деньги в банке не смогли. Объяснили только то, что «были списания с такого сервиса и они прошли успешно».

«Я ему [оператору — прим.ред.] объяснил, что держу эту карту для оплаты ком. услуг в их сервисе приват 24 и все, он ответил что скорее всего кто-то узнал (украл) данные моей карты и списали все деньги. Я еще раз объяснил, что это невозможно, так как эта карта находится у меня дома в столе. И возможно единственное место, где я мог передать эти данные — это приват 24, потому что я менял номер телефона и переписывался в онлайн чате с представителем банка. На что оператор ответил что мое дело передали в службу безопасности банка и они будут проверять эту информацию», — говорит пострадавший.

Однако техподдержка ПриватБанка не смогла дать вменяемый ответ, поэтому просто предложили связаться с пользователем и попытать решить проблему. Судя по тому, что с 8 февраля данная жалоба не переведена в статус «проблема решена» (отмечается зеленым текстом с галочкой на каждом обработанном в пользу клиента отзыве), мужчина так и не добился объяснений от сотрудников банка и вряд ли вернет деньги на карту.