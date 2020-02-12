Хотіли бути разом на День закоханих: на кордоні затримали українця і польку

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Прикордонники затримали молоду пару, яка незаконно перетнула кордон з Польщі в Україну, щоб разом відсвяткувати День святого Валентина. Про це NNS повідомляє з посиланнням на прес-центр Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, 20-річний харків'янин працював у Польщі.

Хлопець закохався у 15-річну іноземку. Батьки дівчини були проти таких відносин, тому молодий чоловік знайшов специфічне рішення проблеми. Оскільки у дівчини не було документів, які дають право на перетин кордону, він запропонував незаконно подолати кордон. Увагу прикордонників привернув той факт, що пара кілька днів ретельно планувала маршрут. Тепер іноземку передадуть польським правоохоронцям, а чоловіка чекає відповідальність.