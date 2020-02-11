Срочное обращение Киевстара к своим абонентам

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Киевстар неоднократно предупреждал о телефонных мошенниках, которые от имени мобильного оператора выманивают пароль от сервиса с целью похищения у них денег. NNS узнал на сайте «ТодейУА», что схем обмана существует несколько десятков, и при том, что людей предупреждают о мошенниках, они все равно попадаются на "крючок" аферистов.

В компании Киевстар дали несколько советов своим абонентам, как уберечь свой телефон от мошеннических атак. Во-первых, украинцам советуют иногда менять пароль от аккаунта "Мой Киевстар". Также необходимо создавать разные пароли для социальных сетей, интернет-банкинга и т.д, чтобы аферистам было сложнее подобрать коды доступа, когда они взломают ваш телефон. И еще очень важно не хранить пароли в своем телефоне, а лучше записывать их себе где-то в бумажном виде.

Как правило, мошенники представляются сотрудниками компании и начинают предлагать абоненту какие-то услуги, требуя позвонить или отправьте смс-сообщение на определенный номер. Иначе, как говорят абоненту, он потеряет свои средства, связь и т.д. Люди в панике выполняют указания тех, кто им звонит, и предоставляют свою личную информацию неизвестным людям.

Специалисты колл-центров Киевстар не имеют права требовать у абонентов какую-либо личную информацию. Об официальных акциях компании всегда сообщается на официальном сайте Киевстар и в социальных сетях. Поэтому если вам по телефону предлагают поучаствовать в какой-либо акции, зайдите на сайт и проверьте ее наличие, прежде чем платить деньги за участие.

По словам одного из абонентов Киевстар, ему позвонили аферисты с просьбой ввести пароль в приложение "Мой Киевстар", который пришел смс-кой на телефон, чтобы таким образом улучшить качество связи мобильного оператора. Мужчина разглядел в разговоре подозрительные моменты, поэтому не стал продолжать разговор.