Затриманому на хабарі чиновнику Кабміну дозволили війти під заставу

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Як повідомляла раніше NNS , 4 лютого затримали начальника управління Секретаріату Кабінетів Міністрів України за вимагання та отримання від підприємця неправомірної вигоди у розмірі 2,5 мільйонів гривень.

Сьогодні, 6 лютого підозрюваного Печерський районний суд Києва відправив під арешт з правом вийти під заставу. Про це повідомляє пресс-служба ДБР. Сума застави складає 1 мільйон 552 гривні.

Посадовця підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини йому загрожує від 5 до 10 років в’язниці.

За попередньою інформацією, посадовець Секретаріату Кабміну із залученням посередника вимагав від представника суб’єкта підприємницької діяльності 2,5 млн грн. "Відкат" призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

Таким чином, сума застави майже вдвічі менша, ніж розмір хабаря, який вимагав чиновник.