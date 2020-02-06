Деньги на карту: Патрульный своеобразно "оштрафовал" иностранца

Завантажте мобільний додаток сайту

В Одессе следователи ГБР сообщили о подозрении инспектору управления Патрульной полиции в Одесской области в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Коп требовал и получил 6 тыс. грн от гражданина США за то, чтобы не привлекать его к административной ответственности. Иностранец, не понимая противоправных действий полицейского, перевел деньги на личную банковскую карту инспектора, передает obozrevatel.com.

Сейчас решается вопрос об избрании для патрульного меры пресечения. Если суд докажет его вину, то копу грозит наказание от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.